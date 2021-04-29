Какие станции метро будут закрыты на выход вечером 29 апреля

29 апреля с 19:00 до окончания репетиции парада Победы на Красной площади станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека имени Ленина» — только на пересадку. Выход в город с этих станций будет закрыт.

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В четверг, 29 апреля, в центре Москвы также ограничат движение на нескольких улицах. В частности, с 17:30 и до окончания репетиции нельзя будет проехать по участкам Тверской улицы (от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы), по 1-й Тверской-Ямской улице (от Большой Садовой улицы до улицы Гашека).

Кроме того, временно перекроют участки Моховой улицы, Оружейного переулка, Театрального проезда, улиц Охотный Ряд, Солянки, Петровки и еще нескольких улиц. Нельзя будет проехать и по Софийской, Раушской и Болотной набережным.

С 22:30 на нескольких улицах будет действовать перекрытие с открытием движения по мере прохождения колонны парада. Она будет двигаться от Большого Каменного моста через Моховую улицу и улицу Воздвиженку на участок Садового кольца.