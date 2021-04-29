Рестораны 1-10 мая будут работать в обычном режиме

Немерюк пояснил, что власти Москвы принимают решения о введении или снятии ограничений исходя из текущего состояние эпидемической обстановки.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам провести майские праздники на даче в кругу семьи, а также избегать больших компаний и использовать маски, принимая гостей. Как сообщили в пресс-службе организации, это станет хорошим решением в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.В ведомстве сообщили, что запрещать продажу алкоголя в майские праздники не планируют.