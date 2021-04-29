Рестораны 1-10 мая будут работать в обычном режиме

"Ограничений на работу общепита и торговли вводить не планируется, предприниматели сами определяют свой график работы в эти майские нерабочие и праздничные дни.
Многие из них говорят о возможном наплыве посетителей в торговых центрах и кафе, на летних верандах, поэтому мы просим всех очень внимательно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима и других антикорановирусных мер в ресторанах, магазинах, транспорте и так далее", – приводит его слова ТАСС.
"Контроль за соблюдением противоэпидемических мер не прекращался, проверяются абсолютно все категории предприятий и сотрудниками профильных департаментов, и Роспотребнадзора. Эти проверки продолжатся в прежнем режиме", – пояснил Немерюк.