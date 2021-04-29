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В Москве не будут вводить ограничения на работу общепита и торговли в майские праздники

Москва24иещё 8
1 час назад
Столичные власти не планируют вводить ограничения для работы предприятий общественного питания и торговли на период с 1 по 10 мая, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Рестораны 1-10 мая будут работать в обычном режиме
Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы
"Ограничений на работу общепита и торговли вводить не планируется, предприниматели сами определяют свой график работы в эти майские нерабочие и праздничные дни.
Многие из них говорят о возможном наплыве посетителей в торговых центрах и кафе, на летних верандах, поэтому мы просим всех очень внимательно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима и других антикорановирусных мер в ресторанах, магазинах, транспорте и так далее", – приводит его слова ТАСС.
Немерюк пояснил, что власти Москвы принимают решения о введении или снятии ограничений исходя из текущего состояние эпидемической обстановки.
"Контроль за соблюдением противоэпидемических мер не прекращался, проверяются абсолютно все категории предприятий и сотрудниками профильных департаментов, и Роспотребнадзора. Эти проверки продолжатся в прежнем режиме", – пояснил Немерюк.
Ранее Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Кроме того, заработная плата сотрудников сохранится.
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам провести майские праздники на даче в кругу семьи, а также избегать больших компаний и использовать маски, принимая гостей. Как сообщили в пресс-службе организации, это станет хорошим решением в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.В ведомстве сообщили, что запрещать продажу алкоголя в майские праздники не планируют.
Новости Москвы,Алексей Немерюк,Владимир Путин,Роспотребнадзор,Правительство Москвы,ИТАР-ТАСС,
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