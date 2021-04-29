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Вертолеты Московского авиацентра начнут следить за пожароопасной обстановкой

Вечерняя Москваиещё 4
2 часа назад
Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) приступят к мониторингу пожароопасной обстановки в Москве и соседних регионах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 29 апреля.
Вертолеты будут следить за пожароопасной обстановкой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
— Проведение разведки с воздуха — очень важная профилактическая мера, она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации, — сказал заммэра.
Он пояснил, что из-за риска возникновения природных пожаров вертолеты будут совершать облеты территории каждый день. Специалисты МАЦ завершат работу по мониторингу пожароопасной обстановки в конце сентября.
При выявлении очага возгорания пилоты сообщают об этом на пульт оперативных городских служб, к месту пожара немедленно направляются пожарно-спасательные подразделения.
Петр Бирюков рассказал, что вертолеты оборудованы водосливным устройством, которое позволяет им сразу же приступить к тушению пожара. Заммэра добавил, что к пожароопасному сезону летный состав уже подготовился — были выполнены дневные и ночные учебно-тренировочные полеты.
Новости Москвы,Петр Бирюков,
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