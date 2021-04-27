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Погода в Москве: Росгидромет рассказал об аномальных осадках

Деловая газета "Взгляд"
6 минут назад
По итогам апреля в столице выпадет порядка двух месячных норм осадков, в начала месяца по 26 апреля уже выпало 172% месячной нормы, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Росгидромет рассказал об аномальных осадках в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«С учетом сегодняшних осадков, того, что еще 30 числа они выпадут, у нас будет две месячных нормы осадков и по Москве, и Подмосковью. По крайне мере, около того. Свыше 180% точно», – цитирует его ТАСС.
Варакин отмечает, что без учета дождей и мокрого снега сегодня с начала месяца в Москве выпало 172% месячной нормы осадков. Он уточнил, что это хорошо, так как в таком случае в мае не будет пожаров, месяц не будет засушливым.
Ранее сообщалось, что москвичей ждет так называемый «коралловый» апрель с температурой на один-два градуса выше нормы.
Новости Москвы,Юрий Варакин,Росгидромет,ИТАР-ТАСС,
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