В Московском зоопарке родились краснокнижные кудрявые пеликаны

«Зоологам удалось создать для пернатых комфортные условия, и они регулярно приносят потомство. Птицы сами строят гнезда, насиживают яйца и выкармливают птенцов. В этом году семейство редких пеликанов, которое теперь насчитывает 11 особей, пополнилось двумя малышами. При появлении на свет они весили всего около 100 граммов. Спустя месяц масса тела старшего превысила один килограмм, младший его догоняет. Оба здоровы, активны, с любопытством изучают гнездо, родителей и все, до чего могут дотянуться. Один из птенцов уже пытается встать, но ему еще рано: лапы не окрепли», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.