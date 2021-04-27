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В Московском зоопарке родились краснокнижные кудрявые пеликаны

Моя Москва.онлайн
2 часа назад
В Московском зоопарке пополнение – вылупились птенцы кудрявых пеликанов. Эти птицы занесены в Международную красную книгу, поскольку близки к исчезновению.
В Московском зоопарке родились краснокнижные кудрявые пеликаны
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн
«Зоологам удалось создать для пернатых комфортные условия, и они регулярно приносят потомство. Птицы сами строят гнезда, насиживают яйца и выкармливают птенцов. В этом году семейство редких пеликанов, которое теперь насчитывает 11 особей, пополнилось двумя малышами. При появлении на свет они весили всего около 100 граммов. Спустя месяц масса тела старшего превысила один килограмм, младший его догоняет. Оба здоровы, активны, с любопытством изучают гнездо, родителей и все, до чего могут дотянуться. Один из птенцов уже пытается встать, но ему еще рано: лапы не окрепли», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.
Сейчас птенцы еще мало похожи на своих взрослых сородичей – их тела покрыты серо-белым пухом. Только к году птенцы получат полноценное белое оперение на теле и кудрявые перья на голове. Сейчас малышей кормят родители, но птенцы пытаются есть мелкую рыбу. Летом птенцы переберутся в уличный вольер «Болото», где научатся плавать и ловить рыбу.
Новости Москвы,Светлана Акулова,
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