В Московском зоопарке родились краснокнижные кудрявые пеликаны

Сейчас птенцы еще мало похожи на своих взрослых сородичей – их тела покрыты серо-белым пухом. Только к году птенцы получат полноценное белое оперение на теле и кудрявые перья на голове. Сейчас малышей кормят родители, но птенцы пытаются есть мелкую рыбу. Летом птенцы переберутся в уличный вольер «Болото», где научатся плавать и ловить рыбу.