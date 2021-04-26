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Москва возглавила рейтинг самых "качающих" городов России

Москва24
1 час назад
Москва возглавила рейтинг самых "качающих" городов России, говорится в исследовании, проведенном оператором Тele2.
Москва возглавила рейтинг самых "качающих" городов РФ
Фото: Москва24Москва24
Специалисты с помощью технологии big data проанализировали, как менялось потребление интернет-трафика в течение прошлого года и весной 2021 года. Объемы скачанного трафика в Москве в марте 2021 года увеличились на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило городу стать лидером рейтинга. Также в топ-10 вошли Чувашия, Челябинск, Нижний Новгород, Тула, Санкт-Петербург, Воронеж, Белгород, Калуга и Владимир.
По информации Data Scientists, на пике режима самоизоляции в апреле 2020 года столичные абоненты Tele2, участвующие в выборке, скачали на 77% больше трафика, чем за предыдущий месяц, – 48 терабайт. После снятия ограничений тренд на активное потребление мобильного интернета не изменился.
Среди столичных клиентов Tele2 самой популярной социальной сетью в апреле 2020 года была "ВКонтакте". Видеохостинг YouTube стал вторым. Модель потребления поменялась в марте 2021 года: YouTube вышел на первое место, на втором оказался Instagram, на третьем – Facebook.
Новости Москвы,Tele2,Россия,
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