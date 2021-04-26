Москва возглавила рейтинг самых "качающих" городов РФ

Специалисты с помощью технологии big data проанализировали, как менялось потребление интернет-трафика в течение прошлого года и весной 2021 года. Объемы скачанного трафика в Москве в марте 2021 года увеличились на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило городу стать лидером рейтинга. Также в топ-10 вошли Чувашия, Челябинск, Нижний Новгород, Тула, Санкт-Петербург, Воронеж, Белгород, Калуга и Владимир.