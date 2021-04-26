«Пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах", - сообщили в пресс-службе.
«Важно соблюдать эпидемиологические правила не только на входе в транспорт, но и на протяжении всей поездки. Совместно с сотрудниками полиции фиксируются нарушения на перронах, в вагонах метро. Мы призываем пассажиров беречь свое здоровье и здоровье окружающих и не снимать маски и перчатки до конца поездки», - отметил он.