В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В московском транспорте усилили контроль за масочно-перчаточным режимом

Елена Прошина
13 минут назад
В транспорте Москвы контролеры начали активнее проверять наличие у пассажиров масок и перчаток. Как сообщают РИА Новости, рейды проходят в автобусе и метро.
По информации пресс-службы ГКУ "Организатор перевозок», в апреле было выявлено более 40 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима. Особое внимание уделяется проверкам в поездах метро.
«Пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах", - сообщили в пресс-службе.
Руководитель организации Владислав Султанов уточнил, что рейды проводятся совместно с сотрудниками полиции.
«Важно соблюдать эпидемиологические правила не только на входе в транспорт, но и на протяжении всей поездки. Совместно с сотрудниками полиции фиксируются нарушения на перронах, в вагонах метро. Мы призываем пассажиров беречь свое здоровье и здоровье окружающих и не снимать маски и перчатки до конца поездки», - отметил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Роспотребнадзор порекомендовал россиянам провести майские праздники на даче или в кругу семьи из-за распространения коронавирусной инфекции. В ведомстве подчеркнули, что все еще важно сохранять социальную дистанцию и избегать мест скопления людей.
Новости Москвы,Видео,Роспотребнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители