Пожилые москвичи с прививкой от COVID-19 получат по 1000 рублей

Жители Москвы старше 60 лет, привитые от коронавируса, получат подарочные карты или промокоды на 1000 рублей, заявил мэр города Сергей Собянин . Эти деньги можно потратить в магазинах и кафе.

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20 апреля Собянин заявил, что в последние недели ситуация с распространением вируса начала ухудшаться. Мэр столицы поддержал предложение бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей и предложил реализовать эту идею через программу «Миллион призов». Для перечисления пожертвований открыли счёт.

Награда за укол

Через несколько дней власти и бизнес собрали достаточную сумму для запуска инициативы, отметил Собянин. С 27 апреля москвичи старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от COVID-19, смогут после этой процедуры получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (эквивалентны рублям) или промокод на аналогичную сумму.

Карты будут выдавать в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода нужно до 27 апреля зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. Потратить эти деньги можно на покупку товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе — партнёрах программы «Миллион призов». Кроме того, многие из них дадут участникам программы дополнительные скидки и бонусы.

«Благодаря программе ‘’Миллион призов’’ мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей. А с другой — простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии. И самое главное — ускорение вакцинации спасёт тысячи человеческих жизней», — заявил Собянин в своём блоге.

При этом получить 1000 рублей смогут и те, кто сделал прививку до 27 апреля, и те, кто полностью прошёл вакцинацию. Для этого им надо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.

«Миллион призов»

Программа «Миллион призов» впервые появилась летом 2020 года. В рамках неё жители Москвы могли рассчитывать на получение онлайн-сертификатов на оплату товаров и услуг. Условие было одно — участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Сертификатами можно было воспользоваться в ресторанах, кафе, магазинах, салонах красоты, при оплате городской парковки или пополнении карты «Тройка».

COVID-19 в Москве

С конца 2020 года московским пенсионерам, сделавшим прививку от COVID-19, прекращают блокировать социальные карты для бесплатного проезда в общественном транспорте.

В апреле в Москве выросло количество ежедневно выявляемых случаев заболевания коронавирусом. Если в начале месяца фиксировали 1600–1700 заражений в день, то уже к середине это число выросло до 2200–2500.