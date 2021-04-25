Пожилые москвичи с прививкой от COVID-19 получат по 1000 рублей

Жители Москвы
старше 60 лет, привитые от коронавируса, получат подарочные карты или промокоды на 1000 рублей, заявил мэр города Сергей Собянин
. Эти деньги можно потратить в магазинах и кафе.
20 апреля Собянин заявил, что в последние недели ситуация с распространением вируса начала ухудшаться. Мэр столицы поддержал предложение бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей и предложил реализовать эту идею через программу «Миллион призов». Для перечисления пожертвований открыли счёт.
Награда за укол
Через несколько дней власти и бизнес собрали достаточную сумму для запуска инициативы, отметил Собянин. С 27 апреля москвичи старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от COVID-19, смогут после этой процедуры получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (эквивалентны рублям) или промокод на аналогичную сумму.
Карты будут выдавать в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода нужно до 27 апреля зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. Потратить эти деньги можно на покупку товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе — партнёрах программы «Миллион призов». Кроме того, многие из них дадут участникам программы дополнительные скидки и бонусы.
«Благодаря программе ‘’Миллион призов’’ мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей. А с другой — простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии. И самое главное — ускорение вакцинации спасёт тысячи человеческих жизней», — заявил Собянин в своём блоге.
При этом получить 1000 рублей смогут и те, кто сделал прививку до 27 апреля, и те, кто полностью прошёл вакцинацию. Для этого им надо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.
«Миллион призов»
Программа «Миллион призов» впервые появилась летом 2020 года. В рамках неё жители Москвы могли рассчитывать на получение онлайн-сертификатов на оплату товаров и услуг. Условие было одно — участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Сертификатами можно было воспользоваться в ресторанах, кафе, магазинах, салонах красоты, при оплате городской парковки или пополнении карты «Тройка».
COVID-19 в Москве
С конца 2020 года московским пенсионерам, сделавшим прививку от COVID-19, прекращают блокировать социальные карты для бесплатного проезда в общественном транспорте.
В апреле в Москве выросло количество ежедневно выявляемых случаев заболевания коронавирусом. Если в начале месяца фиксировали 1600–1700 заражений в день, то уже к середине это число выросло до 2200–2500.
Всего коронавирус в Москве обнаружили у 1,07 млн человек, тогда как 17 982 человека скончались, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Первый компонент вакцины получили свыше 1 млн москвичей, оба компонента — 820 000. Всего в столице прививки от коронавируса сделали около 400 000 пожилых москвичей.