В Москве от COVID привились около 400 тысяч пенсионеров

Градоначальник в своем блоге также отметил, что с 27 апреля при вакцинации от коронавируса гражданам старше 60 лет будет выдаваться подарочная карта на 1000 рублей. Деньги можно будет потратить в магазинах, аптеках и кафе – партнерах программы "Миллион призов".