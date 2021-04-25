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В Москве от коронавируса привились около 400 тысяч пенсионеров

Газета.Ruиещё 9
3 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 400 тысяч пожилых жителей столицы привились от коронавируса.
В Москве от COVID привились около 400 тысяч пенсионеров
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Пенсионеры, которые привились раньше, их около 400 тысяч", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Градоначальник в своем блоге также отметил, что с 27 апреля при вакцинации от коронавируса гражданам старше 60 лет будет выдаваться подарочная карта на 1000 рублей. Деньги можно будет потратить в магазинах, аптеках и кафе – партнерах программы "Миллион призов".
Для того, чтобы стать участником программы, пенсионерам необходимо необходимо иметь московский полис ОМС и зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru.
Ранее Собянин завил об ухудшении ситуации с коронавирусом.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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