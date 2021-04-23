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Погода в Москве: Синоптики прогнозируют ливень в Москве

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Синоптики прогнозируют ливень в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сегодня во второй половине дня пройдут ливневые дожди, возможно, грозы, может выпасть от 3 до 8 мм осадков. Но до начала ливневого процесса в городе температура повысится до +16...+18°С. В ночь на субботу — погода облачная, временами дождь, может выпасть от 8 до 14 мм осадков. Температура воздуха в Москве — +5...+7°С, по области — от +2 до +7°С. Завтра днём дождь пойдёт на убыль, во второй половине дня уже могут появляться просветы. Максимальная температура в городе около +10°С. Скорее всего, что завтра будет перекрыт суточный максимум по осадкам. Потому что за ночное и дневное время может выпасть больше 12 мм осадков, а суточный рекорд для 24 апреля составляет 12,1 мм, и он наблюдался в 1891 году», — рассказала Позднякова.
По её словам, в воскресенье, 25 апреля, местами ожидается небольшой дождь, погода будет более облачной с прояснениями, но и более холодной.
«В ночные часы в Москве — 0...+2°С, по области — от 0 до +5°С, дневная температура в Москве — порядка +8...+10°С, местами небольшой дождь возможен на все сутки. В начале следующей недели в ночные часы существенных осадков не ожидается, днём местами может приниматься небольшой дождь... Дневная температура в понедельник и во вторник — на уровне +8...+9°С, только 28 апреля возможно, что дневная температура превысит отмету в +10°С», — заключила синоптик.
Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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