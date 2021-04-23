В Москве тестируют робота-сортировщика мусора

В столице в пилотном режиме заработал роботизированный комплекс для сортировки мусора, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

В его основу заложена технология компьютерного зрения, благодаря которой робот различает типы отходов по внешнему виду. Отмечается, что это повышает количество отсортированного мусора на 15 процентов. Тест проходит на одном из мусороперерабатывающих комплексов.

Как рассказал замглавы департамента информационных технологий Дмитрий Дереляк, автоматизация существенно упрощает труд и помогает сортировщикам. По его словам, за минуту человек отбирает от 17 до 22 пластиковых емкостей, а комплекс за то же время – не менее 25.

"Кроме того, с помощью технологий искусственного интеллекта можно увеличить долю отходов, которые отправляются на вторичную переработку", – указал Дереляк.

Видеокамера умной машины различает находящиеся на ленте конвейера объекты по цвету и форме, сопоставляя их с изображениями, хранящимися в памяти. Затем нейросеть определяет тип отходов и передает команду роботу взять предмет, после чего он отправляется в соответствующий контейнер.

Для более точного определения типа мусора алгоритм постоянно обучают. Предметы фотографируют и пополняют базу данных комплекса. Сейчас машина распознает 42 фракции – по цветам и по материалу. За час робот сортирует свыше 1 100 объектов.