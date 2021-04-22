"Такая погода характерна для этих чисел апреля, - рассказала "РГ" Позднякова. - Сопровождаться непогода будет усилением ветра до 17 м/с. Правда, погода останется в первой половине дня теплой: до +16 градусов. После 15:00 в регион начнет поступать холодный воздух атмосферного фронта. К субботе он понизит температуру ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Ожидаем, что в этот день будет побит суточный рекорд по осадкам. Пока самым мокрым этот день был 140 лет назад, когда выпало 12,1 мм. Мы прогнозируем, что выпадет до 17 мм осадков или треть от нормы".