В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Погода в Москве: Затяжные дожди придут в столицу в выходные

Москва24иещё 3
27 минут назад
Затяжной дождь и заморозки ожидаются в Московском регионе в выходные, 24 и 25 апреля. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Затяжные дожди придут в столицу в выходные
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин
"У нас выпало 18 миллиметров осадков, но они распределились по разным дням, поэтому рекорда не получилось. На выходных объем осадков будет сопоставим с этим", – сказала Макарова.
Она добавила, что в регионе сохраняются низкие температуры, в ночь на воскресенье столбик термометра опустится до отметок от минус 1 до плюс 4 градусов. Местами не исключены заморозки, что вполне нормально для столичного климата.
По словам эксперта, сейчас Московский регион находится под влиянием тропосферной ложбины, ориентированной из Арктики. Именно этим объясняются колебания температуры, когда за парой теплых дней следуют прохладные выходные.
"Пройдет дождь, местами возможен мокрый снег, но это ничего страшного, это нормально. Он быстро тает и даже не все успевают его увидеть", – заключила Макарова.
Ранее сообщалось, почти 70% месячной нормы осадков выпадет в столице во второй половине пятницы и в ночь на субботу. Это около 30 миллиметров осадков.
Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители