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Москва планирует размещение "зеленых" облигаций с 27 мая

Праймиещё 5
1 час назад
Власти Москвы планируют размещение выпуска "зеленых" облигаций с 27 мая текущего года, сообщила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.
Москва разместит "зеленые" облигации с 27 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Москва намерена разместить выпуск семилетних облигаций объемом 70 миллиардов рублей с полугодовыми купонами.
"Мы планируем утвердить условия эмиссии и определить объем выпуска в размере 70 миллиардов рублей. Я думаю, что будем размещать двумя траншами по 35 миллиардов рублей. С первым планируем выходить в конце мая — 27 мая, пока для себя эту дату определили", — сказала она на онлайн-семинаре "Выпуск облигаций Москвы — 2021".
По ее словам, концепция "зеленых" облигаций Москвы в настоящее время проходит верификацию рейтинговым агентством "Эксперт РА" в соответствии со стандартами Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). "Мы планируем, что после майских праздников наш выпуск "зеленых" облигаций будет уже внесен в реестр Международной ассоциации рынков капитала", — сказала она.
"Также с коллегами с Московской биржи мы ведем плотное взаимодействие, и они сейчас меняют правила листинга для того, чтобы наши "зеленые" облигации смогли войти в сегмент устойчивого развития Московской биржи. До этого в данном секторе Московской биржи могли находиться только корпоративные бумаги. Планируем эти правила расширить для того, чтобы и субфедеральные облигации могли также в этом сегменте находиться", — заключила она.
Правительство Москвы 20 апреля утвердило концепцию "зеленых" облигаций города, средства от их размещения направят на финансирование экологических проектов. В 2021-2023 годы отобраны следующие проекты: замена автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. Результатом реализации этих проектов будет снижение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта.
Новости Москвы,Мария Багреева,Московская биржа,Правительство Москвы,
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