Москва разместит "зеленые" облигации с 27 мая

По ее словам, концепция "зеленых" облигаций Москвы в настоящее время проходит верификацию рейтинговым агентством "Эксперт РА" в соответствии со стандартами Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). "Мы планируем, что после майских праздников наш выпуск "зеленых" облигаций будет уже внесен в реестр Международной ассоциации рынков капитала", — сказала она.