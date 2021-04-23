Москва разместит "зеленые" облигации с 27 мая

По ее словам, концепция "зеленых" облигаций Москвы в настоящее время проходит верификацию рейтинговым агентством "Эксперт РА" в соответствии со стандартами Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). "Мы планируем, что после майских праздников наш выпуск "зеленых" облигаций будет уже внесен в реестр Международной ассоциации рынков капитала", — сказала она.
Правительство Москвы 20 апреля утвердило концепцию "зеленых" облигаций города, средства от их размещения направят на финансирование экологических проектов. В 2021-2023 годы отобраны следующие проекты: замена автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. Результатом реализации этих проектов будет снижение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта.