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Погода в Москве: Метеоролог рассказал, когда в Москву вернется тепло

Газета.Ru
2 часа назад
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что ближайшие две недели в столице все еще будет стоять холодная погода. По ее словам, тепло в город вернется только после 5 мая, передает «Москва 24».
Тепло вернется в Москву в мае
Фото: ТАССТАСС
«Не исключено, что 25, 26 и 27 апреля при прояснениях температура воздуха в отдельных местах Москвы и Подмосковья, пониженных местах, может опускаться до -1 градуса. Это минимальная температура. Что касается дневной температуры, в ближайшие дни она также будет пониженной», – рассказала Позднякова.
«Завтра у нас это будет около 7–9 градусов, в последующие дни температура будет около 10 градусов. Температура воздуха в начале следующей недели будет ниже климатической нормы на 2–3 градуса», — сказала она.
Пониженные температуры будут до конца апреля сопровождаться осадками.
«До конца апреля редкий день у нас будет без дождя, практически во все дни – дожди различной интенсивности. Что касается мая, пока модель показывает, что погода будет с осадками», – сообщила специалист.
По ее словам, тепло в город вернется только в начале мая, и то – не сразу.
«Не в первых числах, а после 5 мая. Во всяком случае, так показывают модели. Но, скорее всего, супертепла на Первомай и на Пасху не ожидается», – заключила Позднякова.
Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Московская Область,
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