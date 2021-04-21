Тепло вернется в Москву в мае

«Завтра у нас это будет около 7–9 градусов, в последующие дни температура будет около 10 градусов. Температура воздуха в начале следующей недели будет ниже климатической нормы на 2–3 градуса», — сказала она.
«До конца апреля редкий день у нас будет без дождя, практически во все дни – дожди различной интенсивности. Что касается мая, пока модель показывает, что погода будет с осадками», – сообщила специалист.
«Не в первых числах, а после 5 мая. Во всяком случае, так показывают модели. Но, скорее всего, супертепла на Первомай и на Пасху не ожидается», – заключила Позднякова.