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Курьер собрал упавшую на дорогу пиццу и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Курьер по доставке еды в Москве уронил заказ на землю и собрал его обратно в коробку. Случившееся попало на видео, снятый очевидцем ролик был опубликован в Telegram-канале «Новости Москвы».
На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина подбирает кусочки с асфальта и из-под колес велосипеда и, оглядываясь по сторонам, складывает их в упаковку.
«Пицца с ароматом московских дорог и велосипедных покрышек», — говорится в подписи к посту.
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