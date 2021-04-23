Дождь и гроза ожидаются сегодня в столице

Облачная погода, дождь, местами гроза и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет 14-16 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер южный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем 23 апреля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.