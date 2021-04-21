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Водителей предупредили об ограничениях в Москве из-за подготовки к 9 Мая

Москва24иещё 2
42 минуты назад
С 23 апреля по 9 мая в Москве будут вводить ограничения на движение транспорта из-за подготовки к параду Победы.
Москвичей ждут ограничения из-за подготовки к 9 Мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Информация об этом появилась в телеграм-канале Дептранса.
"В ночь с 23 по 24 апреля техника будет перемещаться с парадной площадки в Алабино на улицу Нижние Мневники. На всем пути ее следования движение будет перекрываться, а парковка – запрещена", – говорится в сообщении.
Кроме того, 27 и 29 апреля пройдут подготовительные мероприятия, из-за которых перекроют улицы в центре города. Ограничения будут вводиться еще и 30 апреля, 4, 5, 7, 8 и 9 мая. Следить за актуальной информацией можно на едином транспортном портале столицы.
Ранее сообщалось об ограничении движения в Подмосковье из-за подготовки к параду. Так, в ночь с 23 на 24 апреля будет невозможно проехать по некоторым участкам ЦКАД и трассы М1 "Беларусь".
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