Москвичей ждут ограничения из-за подготовки к 9 Мая

С 23 апреля по 9 мая в Москве будут вводить ограничения на движение транспорта из-за подготовки к параду Победы.

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Информация об этом появилась в телеграм-канале Дептранса.

"В ночь с 23 по 24 апреля техника будет перемещаться с парадной площадки в Алабино на улицу Нижние Мневники. На всем пути ее следования движение будет перекрываться, а парковка – запрещена", – говорится в сообщении.

Кроме того, 27 и 29 апреля пройдут подготовительные мероприятия, из-за которых перекроют улицы в центре города. Ограничения будут вводиться еще и 30 апреля, 4, 5, 7, 8 и 9 мая. Следить за актуальной информацией можно на едином транспортном портале столицы.