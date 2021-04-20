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РБК: митинги в Москве не разрешат раньше середины мая

News.ruиещё 23
2 часа назад
Власти столицы перенесли обсуждение отмены запрета на массовые мероприятия, в том числе митинги, на месяц из-за сильного роста заболеваемости коронавирусом. Это значит, что как минимум до середины мая в Москве сохранится запрет на подобные действия, передаёт РБК со ссылкой на источники.
Митинги в Москве не разрешат раньше середины мая
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Эту информацию подтвердили журналистам три собеседника. Один из них отметил, что из-за роста случаев заражения COVID-19 власти хотят подождать ещё месяц, после чего принимать решение исходя из эпидемиологической обстановки. Для этого будут изучены данные по заболеваемости в мае и заполненности коек, говорится на сайте издания.
С учётом майских праздников ситуация может быть не самой простой, — отметил он.
Другой информатор отметил, что возможна отмена ежегодных фестивалей мэрии, так как «слишком сильный рост [заболеваемости] пошёл».
В марте источники РБК сообщали о планах мэрии разрешить массовые мероприятия. Это хотели сделать, чтобы позволить очное проведение акции «Бессмертный полк», парада Победы, а также фестиваля «Пасхальный дар».
Организаторы «Бессмертного полка» уже сообщили, что акция 9 мая пройдёт в онлайн-формате, а офлайн может состояться только летом. Парад Победы, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, пройдёт в обычном режиме, но количество зрителей и их допуск будут определяться по эпидемиологической обстановке.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от коронавируса до майских праздников и начала сезона отпусков. Это позволит сформировать полноценный поствакцинальный иммунитет.
Новости Москвы,Анна Попова,Роспотребнадзор,Правительство Москвы,РБК,
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