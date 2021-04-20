Митинги в Москве не разрешат раньше середины мая

Власти столицы перенесли обсуждение отмены запрета на массовые мероприятия, в том числе митинги, на месяц из-за сильного роста заболеваемости коронавирусом. Это значит, что как минимум до середины мая в Москве сохранится запрет на подобные действия, передаёт РБК со ссылкой на источники.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Эту информацию подтвердили журналистам три собеседника. Один из них отметил, что из-за роста случаев заражения COVID-19 власти хотят подождать ещё месяц, после чего принимать решение исходя из эпидемиологической обстановки. Для этого будут изучены данные по заболеваемости в мае и заполненности коек, говорится на сайте издания.

С учётом майских праздников ситуация может быть не самой простой, — отметил он.

Другой информатор отметил, что возможна отмена ежегодных фестивалей мэрии, так как «слишком сильный рост [заболеваемости] пошёл».

В марте источники РБК сообщали о планах мэрии разрешить массовые мероприятия. Это хотели сделать, чтобы позволить очное проведение акции «Бессмертный полк», парада Победы, а также фестиваля «Пасхальный дар».

Организаторы «Бессмертного полка» уже сообщили, что акция 9 мая пройдёт в онлайн-формате, а офлайн может состояться только летом. Парад Победы, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, пройдёт в обычном режиме, но количество зрителей и их допуск будут определяться по эпидемиологической обстановке.