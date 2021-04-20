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Погода в Москве: В Москве во вторник пройдут дожди

Газета.Ru
23 минуты назад
Облачная погода и дожди ожидаются в Москве во вторник. Температура воздуха будет +7-9 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает сайт «Аргументы и факты».
Во вторник в столице пройдут дожди
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, дождь прогнозируется во второй половине дня, а в ночь на среду пойдет мокрый снег.
По оценке синоптиков, в городе за сутки выпадет от 1 до 5 мм осадков.
Также Леус сообщил, что атмосферное давление сегодня в столице составит 746 мм ртутного столба, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, передает РИА «Новости».
Новости Москвы,Погода,РИА Новости,
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