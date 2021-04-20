Во вторник в столице пройдут дожди

Облачная погода и дожди ожидаются в Москве во вторник. Температура воздуха будет +7-9 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает сайт «Аргументы и факты».

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По его словам, дождь прогнозируется во второй половине дня, а в ночь на среду пойдет мокрый снег.

По оценке синоптиков, в городе за сутки выпадет от 1 до 5 мм осадков.