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Еще 1 583 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Москва24
2 часа назад
В Москве от коронавируса вылечились еще 1 583 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
1 583 пациента вылечились от коронавируса в Москве
Фото: ТАССТАСС
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 974 229", – говорится в сообщении.
За сутки в городе выявили 1 996 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 1 010 человек. За это время в столице скончались 56 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на COVID-19.
За минувшие 24 часа в России подтвердили 8 164 новых случая коронавируса. В 1 026 из них болезнь проходила без клинических проявлений.
Ранее в Роспотребнадзоре оценили опасность выявляемых в России мутаций коронавируса. Пока нет данных о том, что выявляемые в России варианты коронавируса вызывают более тяжелое течение болезни.
Новости Москвы,Роспотребнадзор,
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