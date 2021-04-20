«Библионочь-2021» пройдет в онлайн-формате

Принять участие в акции, посвященной 60-летию первого полета человека в космос, можно будет бесплатно. Тема «Библионочи-2021» — «Через книги к звездам».

Впервые акция «Библионочь» состоялась в 2012 году. С тех пор она проводится ежегодно. Библиотеки до позднего вечера ждут гостей, которые приходят поговорить о книгах и принять участие в литературных конкурсах. В 2020 году «Библионочь» впервые прошла в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.