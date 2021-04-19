Москву в ближайшие два дня снова придет холодная погода, ожидается мокрый снег с дождем. Столбики термометров упадут до небольшого «плюса», однако ввиду 96-процентной влажности воздуха будет создаваться стойкое ощущение минусовых температур. Обильные осадки будут сопровождаться сильным ветром — скоростью 15—17 м/с. Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности до вечера 21 апреля.

Романа Вильфанда. В следующие два дня — 20 и 21 апреля – весна в Москве уступит место ноябрьской погоде, пойдет мокрый снег с дождем, а температура понизится, приводит ТАСС прогноз научного руководителя Гидрометцентра России

По его словам, в мегаполисе в эти дни ожидается от 7 до 18 мм осадков, то есть пятая часть месячной нормы. Однако ситуацию смягчит то, что заморозков не будет. Во вторник днем ожидается температура +6, к ночи она снизится на два градуса, но ощущаться это будет как 0 градусов.

В среду днем столбики термометров упадут до +3, к вечеру будет чуть холоднее, но у людей на фоне 96-процентной влажности воздуха будет создаваться стойкое ощущение уже минусовых температур. Оба последующих дня будет наблюдаться сильный туман, а 21 апреля давление опустится ниже нормы – до 738 мм. рт. ст.

«Во вторник и среду прогнозируется и дождь, и мокрый снег. Особенно осадки будут активны во второй половине вторника и в ночь на среду. Будет очень хмуро и пасмурно, так как Москва окажется под воздействием циклона», — указал специалист.

Обильные осадки будут сопровождаться сильным ветром — скоростью 15—17 м/с, по этой причине Гидрометцентр предупредил о «желтом» уровне погодной опасности в столице России до вечера 21 апреля.

Вильфанд подчеркнул, что снег в апреле не является чем-то экстраординарным.

«Не стоит удивляться, очень редкое явление, когда во второй половине апреля не бывает снега. Каждый год с 1 марта москвичи спрашивают: «Теперь больше не будет же снега?» Будет и снег, и заморозки. К этому нужно относиться спокойно», — призвал ученый.

В целом конец апреля будет не очень весенним, хотя в последние дни температура повысится до +18, приводит РИА «Новости» слова ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.