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Храмовый комплекс появится в Троицком округе Москвы

РИАМОиещё 2
1 час назад
В деревне Косовка в Троицком округе Москвы построят храмовый комплекс, решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Храмовый комплекс появится в Троицком округе Москвы
Фото:  РИАМО, Николай Корешков РИАМО, Николай Корешков
Комплекс планируют возвести на территории площадью 0,5 га.
«Суммарная поэтажная площадь объекта может составить до 3 тыс. кв. м, высота не превысит 50 метров», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.
Она подчеркнула, что в настоящее время земельный участок свободен от застройки.
Новости Москвы,Строительство,Анастасия Пятова,
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