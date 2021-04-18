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В московском метро зафиксировали 99 процентов пассажиров в масках

Мослентаиещё 1
3 часа назад
В московское метро 99 процентов пассажиров заходят в масках. Об этом «Говорит Москва» рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
В метро Москвы зафиксировали 99% пассажиров в масках
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, в транспорте продолжают проверять на наличие масок и перчаток. Последние носят 70 процентов москвичей, заверил Султанов.
«Несмотря на снятие ряда ограничений в начале года, это все еще важнейшая рекомендация врачей, поэтому и маски, и перчатки нужно продолжать носить», — напомнил руководитель ГКУ «Организатор перевозок».
Султанов рассказал, что контролеры успевают проверить практически все станции метро и маршруты наземного городского транспорта в течение недели на соблюдение требований пассажирами.
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