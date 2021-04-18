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Погода в Москве: жителей предупредили о возвращении холодов и мокрого снега

Газета.Ru
11 минут назад
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы об ухудшении погоды. Его слова приводит РИА «Новости».
В Москву вернутся холода и снег
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Период аномально теплой погоды в Центральной России завершается и в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень. Виной тому станет очень активный балканский циклон, несущий с собой обильные дожди», — рассказал синоптик.
По его словам, в ночь на вторник похолодает до 0°C...+5°C. В некоторых районах вместе с дождем возможно выпадение мокрого снега.
Пик дождей придется на среду, 21 апреля, когда выпадет до половины месячного объема осадков. Столбики термометра будут едва достигать +10°C, что соответствует климатическим показателям октября, отметил Тишковец.
Ранее сообщалось, что Из Москвы к выходным уйдет летняя погода.
Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,РИА Новости,Россия,
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