В Москву вернутся холода и снег

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы об ухудшении погоды. Его слова приводит РИА «Новости».

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«Период аномально теплой погоды в Центральной России завершается и в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень. Виной тому станет очень активный балканский циклон, несущий с собой обильные дожди», — рассказал синоптик.

По его словам, в ночь на вторник похолодает до 0°C...+5°C. В некоторых районах вместе с дождем возможно выпадение мокрого снега.

Пик дождей придется на среду, 21 апреля, когда выпадет до половины месячного объема осадков. Столбики термометра будут едва достигать +10°C, что соответствует климатическим показателям октября, отметил Тишковец.