В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Жителей Москвы предупредили о пробуждении клещей

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Появление клещей на природных территориях Москвы ожидается в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Жителей Москвы предупредили о пробуждении клещей
Фото: nsn.fmnsn.fm
В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды москвичам и гостям столицы напомнили, что клещи пробуждаются при среднедневной температуре плюс 5 градусов.
В департаменте добавили, использование специальных противоклещевых химических препаратов на особо охраняемых природных территориях столицы запрещено. Поэтому специалисты Мосприроды выполняют профилактические работы, а имеено косят траву возле детских и спортивных площадок, устанавливают информационные плакаты и инструктируют посетителей.
Ранее энтомолог, научный сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский заявил, что Московская область не является регионом, в котором распространён клещевой энцефалит, однако достаточно часто встречается болезнь Лайма, которую тоже переносят эти насекомые.
Новости Москвы,МГУ,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители