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Около 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Вечерняя Москваиещё 3
4 часа назад
Почти 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания» в субботу, 17 апреля.
Около 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: moscow-livemoscow-live
Во Внукове в настоящее время задержано пять и отменено шесть рейсов. В Шереметьеве задержали три рейса и отменили четыре, а в Домодедове задержали четыре рейса и еще семь отменили.
Ранее сообщалось, что «Белавиа» возобновит рейсы из Минска в московский аэропорт «Жуковский» с 24 апреля.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
Новости Москвы,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Яндекс,
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