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В Москве захотели построить летние кафе на месте парковок

Мослентаиещё 2
40 минут назад
В Москве захотели построить временные летние кафе на парковочных пространствах городских улиц. С таким предложением обратилась к столичным властям Федерация рестораторов и отельеров России совместно с экспертным центром Probok.net, передает Autonews.ru.
На месте парковок захотели построить летние кафе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В письме на имя мэра города Сергея Собянина предлагается размещать на одном или нескольких парковочных местах временные конструкции для отдыха.
«Эти конструкции являются продолжением тротуара и, по сути, полноценно интегрируются в улицу. Такая практика уже сейчас применяется в различных городах мира: Филадельфии, Сан-Франциско, Бостоне, Лондоне, Вене», — указано в документе.
Как отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, установка временных кафе поможет решить проблему отсутствия летних веранд в теплое время года.
Новости Москвы,Игорь Бухаров,Сергей Собянин,Правительство Москвы,Россия,
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