В Москве пройдут Дни исторического культурного наследия

Регистрация на часть экскурсий уже открыта на сайте "Узнай Москву" в разделе "Дни наследия". Участники проекта смогут посетить особняк Морозова в Подсосенском переулке, особняк Шехтеля на Большой Садовой улице, усадьбу Васильчиковой на Гоголевском бульваре, Дом Центросоюза и усадьбу Барышникова на Мясницкой улице, а также многие другие объекты.