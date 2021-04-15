В Москве заговорили о новой реновации

Общественники предлагают запустить в Москве гаражную реновацию: вместо снесенных гаражей гражданам будут предлагать парковочные места или деньги. Об этом говорится в письме председателя комиссии, исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой в адрес мэра столицы.

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«Инициатива предполагает дать людям выбор – получить вместо снесенных старых гаражей машино-место в специально построенных многоуровневых паркингах либо компенсацию в 150–350 тыс. рублей. По похожим расценкам также предлагается продавать места всем желающим», – говорится в сообщении.

Управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин прокомментировал инициативу. По его словам, компенсация за снесенные гаражи гражданам выплачивается, как правило, ниже их рыночной стоимости.

К примеру, в Москве металлический гараж с рыночной стоимостью в 600–700 тыс. рублей оценивается в 200–220 тыс. рублей. Поэтому инициатива может быть реализована, если город согласится поддержать застройщиков в виде льгот и субсидий, пишут «Известия».