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В Москве запустили речную навигацию

RT на русском
30 минут назад
В Москве открыли речную навигацию. Это сделано на 11 дней раньше, чем обычно, благодаря стабильно тёплой и солнечной погоде.
Речную навигацию запустили в столице
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Первыми начали курсировать суда, зимовавшие в границах города, в том числе речные трамваи, передаёт «Российская газета».
Как заявили в Департаменте транспорта, 24 апреля будут открыты шлюзы, и в Москву сможет попасть остальной речной транспорт.
30 апреля будет запущено круизное судоходство на недавно обновлённом Северном речном вокзале.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что регулярные теплоходные маршруты по каналу имени Москвы планируют запустить с 1 мая.
Новости Москвы,"Российская газета",
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