Москву и Тулу соединят скоростной ж/д магистралью

«Перспективные планы железнодорожного сообщения компании РЖД рассматривают Москву и Тулу как единую транспортную агломерацию. Необходимо работать и в этом направлении, совместно с РЖД готовить новые проекты по повышению скорости, качества и безопасности. Важнейшим из них должна стать высокоскоростная магистраль, которая позволит сократить время в пути между Москвой и Тулой до 55 минут. Мы понимаем, что этот проект не сегодняшнего дня и даже ближайших пяти лет, проект достаточно дорогой – больше 100 млрд рублей. И, несмотря на это, я поручаю правительству [Тульской области] уже во взаимодействии с РЖД начать эту работу и отображать всю специфику нашего субъекта», – передает слова Дюмина ТАСС.