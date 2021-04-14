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Москву и Тулу соединят скоростной железнодорожной магистралью

Деловая газета "Взгляд"
56 минут назад
Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) построят между Москвой и Тулой, после ее запуска время в пути от столицы будет занимать 55 минут, рассказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Москву и Тулу соединят скоростной ж/д магистралью
Фото: ТАССТАСС
«Перспективные планы железнодорожного сообщения компании РЖД рассматривают Москву и Тулу как единую транспортную агломерацию. Необходимо работать и в этом направлении, совместно с РЖД готовить новые проекты по повышению скорости, качества и безопасности. Важнейшим из них должна стать высокоскоростная магистраль, которая позволит сократить время в пути между Москвой и Тулой до 55 минут. Мы понимаем, что этот проект не сегодняшнего дня и даже ближайших пяти лет, проект достаточно дорогой – больше 100 млрд рублей. И, несмотря на это, я поручаю правительству [Тульской области] уже во взаимодействии с РЖД начать эту работу и отображать всю специфику нашего субъекта», – передает слова Дюмина ТАСС.
Как отметил губернатор, появление ВСМ существенно ускорит темпы строительства жилья, даст импульс инвестициям и привлечет в регион высококвалифицированные кадры. Уточняется, что сейчас между Москвой и Тулой курсируют электрички и автобусы, а время в пути на электропоезде «Ласточка» составляет более двух часов.
В ноябре прошлого года в РЖД заявляли, что после запуска нового центрального диаметра в Москве (МЦД-3) дорога от столицы до Санкт-Петербурга будет занимать всего два часа.
Новости Москвы,Алексей Дюмин,РЖД,ИТАР-ТАСС,Тульская Область,
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