Москву и Тулу соединят скоростной ж/д магистралью

Как отметил губернатор, появление ВСМ существенно ускорит темпы строительства жилья, даст импульс инвестициям и привлечет в регион высококвалифицированные кадры. Уточняется, что сейчас между Москвой и Тулой курсируют электрички и автобусы, а время в пути на электропоезде «Ласточка» составляет более двух часов.