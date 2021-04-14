Председатель Мосгордумы сделал прививку от COVID-19

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сделал прививку от коронавирусной инфекции в мобильном пункте вакцинации на ВДНХ. В первые часы после прививки спикер чувствует себя хорошо.

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"Сегодня мне удалось поставить вакцину, все было очень быстро. Очередей нет, все работает очень технологично. Тем самым мы (депутаты - прим. ТАСС) хотим показать москвичам, что прививок не надо бояться ни с точки зрения здравоохранения, ни с точки зрения потери времени либо какого-то неудобства", - сказал Шапошников в ходе круглого стола о вакцинации в МФЦ на ВДНХ.

Он добавил, что после прививки чувствует себя хорошо. По его словам, вся процедура заняла не более часа, из которого порядка 15 минут потребовалось для осмотра врача и заполнения анкеты, еще полчаса на наблюдение после прививки.

"На сегодняшний момент поставить прививку не составляет никаких проблем, нет необходимости записываться заранее. Можно прийти, очередей нет, болезненных ощущений нет <...> Мы вакцинировались, родители наши вакцинировались, наши семьи вакцинировались и независимо от возраста, конечно, надо приходить и ставить вакцину. В первую очередь это забота не только о себе, а забота о своих близких, о своих семьях и вообще обо всех окружающих", - сказал Шапошников.

Спикер отметил, что 5 декабря 2020 года Москва одной из первых в мире запустила процесс массовой вакцинации. К настоящему моменту прививку сделали около 1 млн человек, что подтверждает безопасность российских вакцин. "Тем не менее требуемый уровень вакцинирования граждан, определенный учеными в 60% населения, пока не достигнут. Именно сейчас, когда мы в целом контролируем обстановку с уровнем заболеваемости, наиболее удачное время для проведения активной прививочной кампании", - подчеркнул Шапошников.