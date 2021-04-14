В Новой Москве откроют семь новых станций метро

В Новой Москве к концу 2023 года откроют семь новых станций метро. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на главу департамента развития новых территорий города Владимира Жидкина.
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«Сегодня в развитие метро в Новой Москве проинвестировано более 120 миллиардов рублей. К 2023 году мы откроем семь новых станций метро», — отметил он.
Уточняется, что в числе станций будут «Мамыри», «Славянский мир», «Бачуринское», «Коммунарка», «Новомосковская», «Пыхтино», «Внуково».
В начале апреля мэр Москвы Сергей Собяниноткрыл две новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена — «Народное Ополчение» и «Мневники». Он также рассказал, что эти станции будут ежедневно перемещать около 40 тысяч пассажиров, а в перспективе — 90 тысяч.