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В Новой Москве откроют семь новых станций метро

Мослентаиещё 6
6 часов назад
В Новой Москве к концу 2023 года откроют семь новых станций метро. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на главу департамента развития новых территорий города Владимира Жидкина.
В Новой Москве откроют семь новых станций метро
Фото: МослентаМослента
«Сегодня в развитие метро в Новой Москве проинвестировано более 120 миллиардов рублей. К 2023 году мы откроем семь новых станций метро», — отметил он.
Уточняется, что в числе станций будут «Мамыри», «Славянский мир», «Бачуринское», «Коммунарка», «Новомосковская», «Пыхтино», «Внуково».
В начале апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл две новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена — «Народное Ополчение» и «Мневники». Он также рассказал, что эти станции будут ежедневно перемещать около 40 тысяч пассажиров, а в перспективе — 90 тысяч.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Международный аэропорт Внуково,
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