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Месячник пожарной безопасности начался в Москве

РИАМО
5 часов назад
В столице начался месячник пожарной безопасности, он направлен на профилактику пожаров и снижение их количества, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Месячник пожарной безопасности начался в Москве
Фото: РИАМОРИАМО
Месячник пожарной безопасности проводится в столице ежегодно, он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на профилактику причин возникновения пожаров в жилом секторе и на природных территориях, в парковых зонах», - сказал Бирюков.
Он добавил, что акцент сделан на том, чтобы провести масштабную разъяснительную работы с жителями города, так как, согласно статистике, основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, а также несоблюдение правил использования электрических приборов.
Бирюков отметил, что представители органов власти во время профилактических рейдов напомнят жителям мегаполиса о правилах пожарной безопасности и выдадут им памятки.
По его словам, особое внимание в рамках месячника уделят разъяснительной работе с детьми и подростками. Например, школьники смогут узнать о том, что именно нужно делать при возгорании. Рекомендации дадут ребятам во время открытых уроков.
Новости Москвы,Петр Бирюков,
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