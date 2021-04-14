Месячник пожарной безопасности начался в Москве

В столице начался месячник пожарной безопасности, он направлен на профилактику пожаров и снижение их количества, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

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Месячник пожарной безопасности проводится в столице ежегодно, он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на профилактику причин возникновения пожаров в жилом секторе и на природных территориях, в парковых зонах», - сказал Бирюков.

Он добавил, что акцент сделан на том, чтобы провести масштабную разъяснительную работы с жителями города, так как, согласно статистике, основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, а также несоблюдение правил использования электрических приборов.

Бирюков отметил, что представители органов власти во время профилактических рейдов напомнят жителям мегаполиса о правилах пожарной безопасности и выдадут им памятки.