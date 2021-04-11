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Погода в Москве побьет 60-летний рекорд тепла

Газета.Ru
26 минут назад
В Москву придет рекордное тепло, которого не было 60 лет, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает РБК.
Погода в Москве побьет 60-летний рекорд тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам синоптика, до четверга, 15 апреля, в столице будет сохраняться теплая, сухая и солнечная погода, воздух в дневные часы может прогреться до +22°С.
При этом в среду может быть установлен новый температурный рекорд для 14 апреля, предыдущий был зафиксирован в 1962 году, когда температура воздуха составила +20,8°С.
«В Москву скоро придет июньское, да еще и рекордное тепло, которого не было почти 60 лет», – рассказал Тишковец.
Он также отметил, что 10 апреля началась «фенологическая весна»: среднесуточная температура начала стабильно превышать +5°С.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальном потеплении в европейской части России.
Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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