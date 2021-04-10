Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Москве в субботу, 10 апреля, ожидается до +14°С без осадков, следует из данных Гидрометцентра.

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Днем температура воздуха установится в диапазоне от +12 до +13°C. Установится переменная облачность, осадков не предвидится.

Ветер будет южным, его скорость составит 5-10 м/с. Ночью температура опустится до +1...+3°C. Сохранится переменная облачность без осадков.

Ветер сохранит южное направление и скорость 5-10 м/с. Атмосферное давление днем и ночью составит 755 мм ртутного столба.