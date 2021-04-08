Москва подаст заявку на проведение "Экспо-2030"

"Экспо-2020" была перенесена на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Это крупнейшая международная выставка с участием более 170 стран, которые каждые пять лет демонстрируют достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.