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Власти Москвы утвердили предмет охраны особняка Берга

Вечерняя Москва
6 часов назад
Департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны особняка Берга. В этом здании находится посольство Италии.
Власти утвердили предмет охраны особняка Берга
Фото: mos.rumos.ru
Объект расположен в Денежном переулке. По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, дом Берга известен своим изящным архитектурным убранством и богатой историей. Интерьеры особняка отличают роскошные потолки, деревянные панели, резные порталы готической формы, величественные арки и множество других деталей.
— Экспертам потребовалось много времени, чтобы подробно описать все элементы, которые в итоге были добавлены в предмет охраны, — цитирует Емельянова официальный сайт мэра Москвы.
Особняк построили в конце XIX века по проекту архитектора Петра Бойцова для текстильного промышленника и миллионера Сергея Берга. Он приобрел здание у писателя, владельца богатейшей библиотеки Михаила Загоскина.
Новости Москвы,Правительство Москвы,Италия,
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