Власти утвердили предмет охраны особняка Берга

Объект расположен в Денежном переулке. По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, дом Берга известен своим изящным архитектурным убранством и богатой историей. Интерьеры особняка отличают роскошные потолки, деревянные панели, резные порталы готической формы, величественные арки и множество других деталей.

Особняк построили в конце XIX века по проекту архитектора Петра Бойцова для текстильного промышленника и миллионера Сергея Берга. Он приобрел здание у писателя, владельца богатейшей библиотеки Михаила Загоскина.