Москве предрекли новый виток квартирного ажиотажа

По данным аналитиков, в феврале 2021-го спрос в столичных новостройках упал на 17 процентов по сравнению с январем. «Если говорить о том, стоит ли ждать всплеска спроса на новостройки из-за отмены льготной ипотеки, то, скорее всего, он будет, — предрекают специалисты. — На наш взгляд, это будет уже последней волной покупательского интереса в 2021 году, обусловленного возможностью приобрести недвижимость с помощью льготной государственной ипотеки».