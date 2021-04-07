«Космический диктант» пройдет на ВДНХ 11 апреля

Первый всероссийский «Космический диктант» пройдет 11 апреля в преддверии Дня космонавтики, центральной площадкой станет Центр «Космонавтика и авиация». Об этом сообщает пресс-служба выставки.

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Диктант будут писать как онлайн, так и офлайн. Для написания также задействуют такие знаковые объекты, как Звездный городок, Центр управления полетами , космодромы, планетарии, кванториумы и специализированные школы.

Участники должны будут ответить на вопросы об основоположниках космической отрасли, о главных конструкторах, о людях, событиях, фактах, об истории космонавтики.

Вопросы зачитают космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах про космос, руководители Роскосмоса , известные деятели космической отрасли.

Трансляцию можно будет посмотреть будет в группе «Космос» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/space), на сайте Центра «Космонавтика и авиация» и на сайте ВДНХ.