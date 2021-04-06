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Московские школы могут внедрить видеонаблюдение на уроках

Вечерняя Москва
37 минут назад
Система видеонаблюдения на уроках может появиться в столичных школах. Однако для этого нужно получить согласие всех родителей класса, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Москвы Александр Молотков.
Московские школы внедрят видеонаблюдение на уроках
Фото:  pixabay.com pixabay.com
Как прозвучало на заседании комиссии по образованию Мосгордумы, технология поможет сохранять записи уроков в архиве. При надобности их смогут изучить сами родители школьников.
— Если все родители класса согласятся с тем, что такое видеонаблюдение может быть организовано, оно действительно может быть организовано, — цитирует Молоткова Интерфакс.
Ранее сообщалось, что во всех школах Москвы заработал проект «Цифровой репетитор». Обучение на таких онлайн-занятиях смогут проходить ученики 6–11-х классов.
Новости Москвы,Александр Молотков,Мосгордума,Правительство Москвы,Интерфакс,
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