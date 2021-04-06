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Погода в Москве: мокрый снег и заморозки вернутся в столицу

Газета.Ru
59 минут назад
В середине недели в Москве похолодает. Мощный атлантический циклон вернет в столицу снег и заморозки, сообщает телеканал «360».
По прогнозу синоптиков, погода начнет портиться днем в среду, 7 апреля. Москву и Подмосковье накроет облачность, усилится ветер. Пройдет дождь.
В четверг дождь сменится мокрым снегом. Снег может сохраниться на земле до утра пятницы. В этот день также ожидаются небольшие осадки.
Из-за ночных заморозков автомобилистам советуют готовиться к гололедице и быть предельно осторожными.
Непогода продлится до дня пятницы, а в выходные жителей Московского региона вновь ждет теплая, временами солнечная погода.
В ночь на четверг может пойти мокрый снег. В четверг в Москве ожидается +5 +7 градусов, осадки продолжатся.
Новости Москвы,Видео,Московская Область,
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