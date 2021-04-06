В середине недели в Москве похолодает. Мощный атлантический циклон вернет в столицу снег и заморозки, сообщает телеканал «360».

По прогнозу синоптиков, погода начнет портиться днем в среду, 7 апреля. Москву и Подмосковье накроет облачность, усилится ветер. Пройдет дождь.

В четверг дождь сменится мокрым снегом. Снег может сохраниться на земле до утра пятницы. В этот день также ожидаются небольшие осадки.

Из-за ночных заморозков автомобилистам советуют готовиться к гололедице и быть предельно осторожными.

Непогода продлится до дня пятницы, а в выходные жителей Московского региона вновь ждет теплая, временами солнечная погода.