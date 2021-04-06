Сумма сделок с элитным жильем в Москве стала рекордной

Москве вырос спрос на элитное жилье как на первичном, так и на вторичном рынках. Об этом ТАСС сообщили в международном агентстве Savills.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По их данным, в первом квартале 2021 года сумма сделок в этом сегменте достигла почти 50 млрд рублей (655 млн долларов).

«Это является абсолютным рекордом квартального денежного объема спроса за все время наблюдений», — говорится в сообщении агентства недвижимости.

Аналитики Savills учитывали высокобюджетную недвижимость стоимостью от миллиона долларов. По их подсчетам, средняя стоимость проданной элитной квартиры по итогам марта за год увеличилась на 8% и составила 134 млн рублей (1,8 млн долларов).

Управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин объясняет активную динамику продаж, в частности, тем, что «недвижимость остается привлекательным активом для инвестиций».