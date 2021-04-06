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Сумма сделок с элитным жильем в Москве стала рекордной

BFM.RUиещё 1
16 часов назад
В Москве вырос спрос на элитное жилье как на первичном, так и на вторичном рынках. Об этом ТАСС сообщили в международном агентстве Savills.
Сумма сделок с элитным жильем в Москве стала рекордной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По их данным, в первом квартале 2021 года сумма сделок в этом сегменте достигла почти 50 млрд рублей (655 млн долларов).
«Это является абсолютным рекордом квартального денежного объема спроса за все время наблюдений», — говорится в сообщении агентства недвижимости.
Аналитики Savills учитывали высокобюджетную недвижимость стоимостью от миллиона долларов. По их подсчетам, средняя стоимость проданной элитной квартиры по итогам марта за год увеличилась на 8% и составила 134 млн рублей (1,8 млн долларов).
Управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин объясняет активную динамику продаж, в частности, тем, что «недвижимость остается привлекательным активом для инвестиций».
Он добавил, что учитывается также относительно слабый рубль и ситуация с депозитами.
Новости Москвы,Дмитрий Халин,ИТАР-ТАСС,
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