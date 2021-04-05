Жители столицы в новом центре смогут получить более 270 государственных услуг. В центре также можно оформить водительское удостоверение, зарегистрировать автомобиль и получить услуги для малого бизнеса.

Столичный градоначальник сегодня принял участие в открытии шестого флагманского центра государственных услуг "Мои документы" на Севере Москвы в здании торгового центра "Метрополис" на Ленинградском шоссе.

"Мы открываем сегодня еще один флагманский МФЦ, шестой по счету. Половина территории Москвы охвачена такими мощными флагманскими центрами, в которых можно получить весь спектр услуг, вне зависимости от места проживания. Как правило, такие центры открываются в крупных транспортно-пересадочных узлах, торговых центрах. Здесь, возле "Метрополиса", открыта станция МЦК "Балтийская", это превратилось в достаточно крупный ТПУ, поток людей здесь, конечно, очень большой, востребованность МФЦ будет большая", - сказал Сергей Собянин.

Градоначальник также принял участие в церемонии торжественного вручения паспортов гражданам РФ, достигших 14-летнего возраста.

Глава города также отметил, что несмотря на большое количество услуг, предоставляемых МФЦ, качество их оказания будет улучшаться.

«Помимо того, чтобы насыщать качественными МФЦ Москву, наращивать количество разнообразных услуг, мы работаем над тем, чтобы гражданам, москвичам вообще не нужно было приходить в эти замечательные МФЦ. Поэтому в этом году будет переведено (в онлайн - прим. Агентства «Москва») около 700 тыс. посещений по получению различных социальных услуг, в том числе начисление социальных выплат матерям. Это очень важное направление. Во время пандемии мы в экспериментальном порядке оказывали в электронном виде огромное количество услуг и сегодня видим, что сегодня гораздо проще сделать хорошие сайты, хорошее и понятное получение электронных услуг, чем заставлять людей приходить в МФЦ, даже такие замечательные. Большое количество услуг будет переведено чисто в электронный вид в этом году», - добавил Собянин.