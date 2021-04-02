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В Москве коронавирус выявили у 1 764 человек за последние сутки

Газета.Ru
2 часа назад
В Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 1 764 человек, из них 938 госпитализировали. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
У 1 764 человек в Москве выявили COVID за последние сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Днем ранее в столице был зафиксирован 2 151 случай COVID-19.
В общей сложности с начала эпидемии в Москве зарегистрировано 1 030 655 случаев коронавируса, вылечились 947 694 пациентов, скончались — 16 764.
При этом за последние 24 часа зафиксировано 57 летальных исходов, выздоровели 1324.
Пока Москва занимает первое место в России по количеству заболевших коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в России выявили 8 792 новых случая коронавируса.
За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 563 056 случая коронавирусной инфекции, из них 99 633 — с летальным исходом. Вылечился 4 186 251 человек.
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