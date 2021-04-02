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Программа реновации реализуется в 39 районах Москвы

Вечерняя Москваиещё 20
4 часа назад
В районе Митино началось переселение по программе реновации. Теперь она реализуется в 39 районах Москвы. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
В 39 районах Москвы реализуется программа реновации
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»Мобильный репортер / АГН «Москва»
Уточняется, что в Митине в новостройки переедут 60 семей.
— С завтрашнего дня начинает работу центр информирования по переселению на первом этаже новостройки по адресу улица Парковая, дом 33. Смотровые ордера будут выданы жителям дома на улице Парковой, дом 29. С началом переезда в Митине программа реновации реализуется уже на территории 39 районов города, — отметил Сергей Левкин.
По его словам, трехсекционную новостройку на Парковой улице сдали в эксплуатацию в декабре 2020 года.
— В программу реновации в Митине включены 14 домов, где проживает более 2 тысяч человек. Для ее реализации подобраны две «стартовые» площадки на Парковой улице: дом 33 и владение 7, для которого идет разработка градостроительной документации, — отметил Левкин.
Он добавил, что на северо-западе Москвы по программе реновации планируют переселить более 86 тысяч жителей из 431 дома.
Новости Москвы,Сергей Левкин,
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