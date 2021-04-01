В Москве стартовала запись в первые классы школ

Онлайн-запись первоклассников в школу стартовала на портале госуслуг Московской области . Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

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"В Подмосковье услуга записи ребенка в школу переведена полностью в цифру. Раньше родители должны были сначала подать заявление онлайн, а потом приносить оригиналы документов в школу для зачисления ребенка в первый класс. С этого года предоставлять оригиналы документов больше не нужно - сверка документов будет проходить через систему межведомственного электронного взаимодействия", - приводятся в сообщении слова министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.

Он отметил, что онлайн-запись в школу доступна с 1 апреля.

Электронная форма заявления теперь упрощена - вместо подтверждающего файла со сканом свидетельства о рождении ребенка данные нужно внести в определенное поле в онлайн-заявлении. Исключения - свидетельства о рождении, выданные иностранными государствами.

"Подать заявку на электронную услугу смогут родители детей, проживающих рядом с выбранной школой, а также относящихся к льготным категориям. С 6 июля можно будет подать документы в школу не по месту регистрации ребенка", - добавили в пресс-службе.