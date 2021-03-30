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Гастроном «Елисеевский» в Москве закроется 11 апреля после 120 лет работы

РИАМО
2 часа назад
Легендарный столичный гастроном «Елисеевский» на Тверской улице закроется с 11 апреля после 120 лет работы, во вторник в магазине наблюдается небольшой ажиотаж, передает «Вечерняя Москва».
Гастроном «Елисеевский» закроется после 120 лет работы
Фото: РИАМОРИАМО
Постоянные покупатели крайне расстроились из-за закрытия магазина. Некоторые ходили сюда еще с советских времен. Во вторник в магазине можно было заметить, что прилавки наполовину пусты. Остатки товаров продают по большим скидкам.
«Государство имеет возможность выкупить здание. Есть разные варианты выкупить и сохранить его для будущего поколения. Например, присвоить помещению статус памятника, оценить интерьеры», — считает член Общественной палаты Павел Пожигайло.
Он предположил, что помещение можно было бы передать министерству культуры или столичному департаменту культуры, чтобы выкупить помещение и организовать музей.
Доцент кафедры госуправления и политических технологий Государственного университета управления Олег Яхшиян призвал не отдавать «Елисеевский» торговым сетям, так как он слишком уникален. По его словам, это место, где москвичи и туристы могут покупать редкие товары.
«Елисеевский» был открыт купцом Григорием Елисеевым в 1901 году. Магазин сразу привлек внимание горожан: в нем были роскошные интерьеры, экзотические продукты, например, трюфели и анчоусы, а также редкие вина.
Новости Москвы,Павел Пожигайло,Общественная палата России,Минкультуры,
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